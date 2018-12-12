شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يسمح بالتحاق طلاب التعليم المفتوح بالدراسات العليا بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات على التحاق خريجي التعليم المفتوح بالدراسات العليا بكليات جامعة العريش.

وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، أنه سيتم التحاق طلاب التعليم المفتوح بالدراسات العليا في مختلف كليات الجامعة حسب الضوابط التي تحددها لائحة كل كلية.

وأضاف «النادي» أنه سوف تبدأ الدراسة بمعهد الدراسات البيئية بالخربة بدءا من الأحد القادم حسب الشروط والضوابط ولائحة المعهد.