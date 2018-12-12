شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: تراجعنا عن إزالة جميع المقابر المخالفة بعين شمس لحرمة الموتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء أحمد عصمت على أراضي الدولة بمنطقة عين شمس.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن «عددا من المعتدين استولوا على أراضي أملاك خاصة للدولة، وبنوا مقابر عليها، وبيعت للأهالي بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة أحمد عصمت في عين شمس».

وتابع: «الموضوع زاد عن الحد، ووصل لأعداد كبيرة، وطالبنا بحصر الأعداد من واقع سجل إدارة الجبانات من محافظة القاهرة، وهناك مقابر فيها أموات من أهلنا، ومينفعش نشيلهم، وطالبت بتوفيق الأوضاع وبسداد ثمن الأرض، والغرامة».

وأوضح أن «هناك مقابر ليس بها أموات، وأما يتم ترخيص الأرض، ودفع الغرامة أو إزالتها بالكامل من جانب المحافظة»، مشيرًا إلى أن هناك بعض المقابر التي جرى الدفن فيها، ولن يتم إزالتها حفاظا على حرمة الميت، لكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التي لا تزال خالية يجب إزالتها حرصًا على أراضي الدولة أيضا.