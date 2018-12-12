شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تتمتع بمصداقية كبيرة في الساحة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «الموقف المصري يتمتع بمصداقية كبيرة في الساحة الأفريقية، وهذا سبب تعاقد تنزانيا مع المقاولون العرب لبناء أكبر سد على نهرها في أفريقيا»، مؤكدًا أن «حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمراسم توقيع اتفاقية البناء يدل على الثقة بمصر وشركاتها».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: أن «دول أفريقيا لديهم ثقة في مصر والاقتصاد المصري، والقاهرة شريك يعتد به في تحقيق التنمية في أفريقيا، ومصر شاركت من قبل في بناء سد بأوغندا، والاستثمار في جنوب أفريقيا».

وتابع أن «مصر حريصة على توسيع علاقتها مع دول أفريقيا، والحفاظ على حصتها المائية، ومصر تعمل على مصلحة كل دول أفريقيا، بما يحترم سيادتها»، مؤكدًا أنه «أتمنى أن تكون رسالة بناء سد تنزانيا بداية لدخول شركات مصرية أخرى في البناء والاستثمار داخل أفريقيا».