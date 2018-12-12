شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري»: مصر الأولى عالميًا في مجال ترميم الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في مجال ترميم الآثار، وذلك بشهادة البعثات الأجنبية الموجودة على أرض القاهرة.

وأضاف وزيري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد البعثات الأجنبية العاملة في مصر 260 بعثة، وتعتمد حاليا على المتخصصين المصريين في مجال الترميم والعمال.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هناك 25 بعثة مصرية تعمل على مستوى الجمهورية في مجال الترميم، بداية من أبو سمبل جنوبا وحتى الإسكندرية شمالا.