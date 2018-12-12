شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولى من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران النيل رقم 162 القادمة من الكويت، اشتبه مأمور التفتيش في أحد الركاب المصريين القادمين من السعودية والذى حاول الخروج مسرعا من الصالة.

تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة إكس راي، بمعرفة فتبين وجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض والفحص تبين وجود 78 هاتف محمول ماركات مختلفة ملفوفة في ورق كربون وشنط بلاستيك سوداء للإخفاء.