شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: شركة مصرية لإدارة خدمات المناطق الأثرية خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم التعاقد مع شركة محلية لإدارة وتقديم الخدمات في المناطق السياحية للزائرين.

وأضاف وزيري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن توقيع عقد إدارة خدمات المناطق السياحية سيتم بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتابع مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الشركة المسؤولة عن إدارة الخدمات لا تحصل على نسبة من تذاكر دخول المناطق الآثرية، ولكنها تدير فقط الخدمات.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع تطوير المتحف المصري الكبير أو المتحف القومي للحضارة أو منطقة آثار الأهرامات سيتم على قدم وساق، مع اقتراب الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات.