مصر | رفض استئناف شادي الغزالي حرب على تجديد حبسه 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف شادي الغزالي حرب على تجديد حبسه 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف شادي الغزالي حرب، على قرار تجديد حبسه 45 يوما، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وأيدت تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكان قد علق الإعلامي أحمد موسى، على حبس شادي الغزالي حرب، بتهمة نشر أخبار كاذبة قائلًا: "سيطبق القانون على الجميع ولا أحد فوق القانون أيا كان اسمه أو صفته".

وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة ليست مرتعشة وفي أقوى حالتها، ولا تهتم بما ينشر من ادعاءات بالخارج عليها أو تنصت لمنظمات حقوق الإنسان الممولة التى تحاول تفكيك البلد وأحداث فوضى في البلاد.

وتابع: "لا أحد يرتكب جريمة في الدولة ويترك.. وقت الحساب موجود"، مضيفا: "شادي الغزالي حرب من شلة محمد البرادعي".