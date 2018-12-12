مصر | رفض استئناف نائب رئيس "مصر القوية" على تجديد حبسه بقضية المحور الإعلامي للإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض استئناف نائب رئيس "مصر القوية" على تجديد حبسه بقضية المحور الإعلامي للإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين سابقا 15 يوما على خلفية التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي"لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2"، ووجهت إليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
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