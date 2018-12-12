شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: سعر لتر البنزين في أوروبا 30 جنيهًا.. ورفع الدعم «لا يتم في يوم وليلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن سعر لتر البنزين والسولار في الدول الأوروبية، يعادل 30 جنيها مصريا بعد تحرير أسعاره في القارة العجوز.

وأضاف الملا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد دعم للمحروقات نهائيا في الدول الأوروبية، وهي تعمل على الاستخدام الأمثل للوقود.

وتابع وزير البترول: «المواطن الأوروبي يفضل وسائل النقل الجماعي سواء مترو الأنفاق أو غيره عن استعمال السيارة الخاصة بهدف التوفير«، موضحا أن سعر البنزين في أمريكا أرخص من الدول الأوروبية حيث يصل متوسط السولار والبنزين في الولايات المتحدة 15 جنيها».

وأكد الملا أن تكلفة اللتر السولار في السوق المصرية أكبر من تكلفة البنزين، فأكبر منتج مدعوم في مصر هو السولار لأنه المحرك الرئيسي للتجارة والصناعة والمواصلات العامة حيث يصل حجم دعم اللتر من السولار يبلغ جنيهان.

وبخصوص سعر البنزين في الدول العربية، قال وزير البترول إن الأسعار في المغرب بعد تحريرها تصل إلى متوسط 21 جنيها للتر، والأردن نحو 27 جنيها، والإمارات بعد تحريرها لأسعار الوقود ويصل سعر اللتر نحو 12 جنيها.

وكشف وزير البترول أن تقليل الدعم في مجال الطاقة يتم توجيه تلك الأموال إلى برامج الحماية الاجتماعئية والبرامج التي يستفاد منها أكثر من دعم رجل يمتلك سيارة ويتم دعمه بالبنزين والمواطن الأخر الذي لا يمتلك سيارة لم يحصل على حقه في الدعم، كاشفا أنه من الصعب رفع الدعم عن المنتجات البترولية لا يتم في «يوم وليلة».