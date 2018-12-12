شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أجهزة ومستلزمات طبية في جمارك الدخيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة سعيد جاد الكريم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوجستيات، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، وبناء على مذكرة معلومات مشتركة بمحاولة شركة استيراد إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول إحدى الحاويات لوجستية 2 ومشمولة عبارة عن أثاث طبى وارد من الصين.

تم تشكيل لجنة لكشف الجميع بمعرفة عبدالحميد عطية، مأمور الحركة، ومحمد عادل، مأمور التعريفة، وتبين وجود 15 جهاز لشد عظام و10 طاولة للعمليات الجراحية و15 طاولة تستخدم لعمليات الرأس وفحص البطن والعين وأمراض النساء و24 تروللي طوارئ وخوذة طبية مجهزة بكشف ليزر وطقم قلم ليزر لجراحة المناظير وشنط بالشاحن وجهاز مصدر للضوء ليزر بالريموت للمناظير الداخلية والفحص المجهرى ومضخة طبية مجهزة لحقن الأوردة مجهزة وشاحن ديجيتال وحقن مناظير بالكامل وطاقم تثبيت عظام ومسدسات كى متنوعة لزوم جراحات المناظير عدة غير واردة بالمستندات وبدون أية موافقات وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 639 ألف 990 جنيه.