شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا حجم إنتاج حقل ظهر بحلول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن حقل ظهر العملاق من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا منذ شهر سبتمبر الماضي، وذلك بارتفاع قدره 6 أضعاف المرحلة الأولى من الإنتاج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن حقل ظهر العملاق تم افتتاحه في 31 يناير 2018، وبلغ حجم الانتاج من المرحلة الأولى 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول أن حجم معدل الإنتاج القصوى لحقل ظهر ستصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا على أن يرتفع الرقم إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميا في منتصف 2019.

وأكد وزير البترول، أن الحجم الحالي لحقل ظهر يمثل 30% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر على أن يرتفع إلى 43% مع ارتفاع الإنتاج الكلي للحقل إلى 3 مليارات قدم مكعب.