شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 180 ألف طن قمح.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم التعاقد على شراء 120 ألف طن قمح من روسيا، و60 ألف طن من رومانيا، للشحن في الفترة من (1 إلى 10) فبراير القادم.