شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث الاستفادة من الخبرات النمساوية في السياحة والطب والتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق العلاقات التي تربط بين مصر والنمسا خاصة في المجالات التعليمية والثقافية، جاء ذلك خلال استقباله الأربعاء جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أشار الوزير إلى أهمية تدعيم علاقات التعاون العلمي بين الوزارة والجامعات المصرية والجانب النمساوي، مطالباً بمزيد من التعاون من خلال توفير المنح الدرسية والمهمات العلمية والبرامج البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، وضرورة التوسع في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية في مجالات البحث العلمي والتعليم.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العديد من الموضوعات، منها: كيفية الاستفادة من خبرات الجانب النمساوي في العديد من التخصصات منها: السياحة، والطب، والتمريض والدراسات التقنية.

ومن جانبه أكد السفير النمساوي بالقاهرة على استمرار التعاون بين مصر والنمسا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء د.كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية د. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية.