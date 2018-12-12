شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تضبط 2 كجم من مخدر «الآيس» قادمة من تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط 2 كيلو جرام، من مخدر «الآيس»، قادمة من تركيا عن طريق البريد السريع، وذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة.

يأتي ذلك استكمالا لواقعة ضبط هيئة الرقابة الإدارية لشبكة دولية للاتجار بالبشر، واستغلالهم في أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من كشف شبكة دولية للاتجار في البشر ضمت 20 متهما من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية؛ لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيرويين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.