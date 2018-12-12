شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: تقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الأردنيين في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا برلمانيًا أردنيًا برئاسة نواف الزيود، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية ـ المصرية؛ لبحث آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، وكذا أوضاع الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا.

من جانبه، وعد عبدالغفار بتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الأردنيين في مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام في الدراسة، وحل المشكلات التي قد تواجههم.

من جانبه، وجه الوفد البرلماني الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومساندتها للطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية. مؤكدًا حرص بلادهم على الاستفادة من الخبرة المصرية في كل المجالات.