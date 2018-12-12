شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في دقيقة.. جلسة برلمانية خاصة أبطالها ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هبة هجرس أن البرلمان داعم بشكل كبير للأشخاص ذوى الإعاقة ويحاول تفعيل دورهم فى المجتمع بشكل كبير.

وقالت هجرس إن احتفال البرلمان بذوي الإعاقة يعد حدث تاريخى وأنه لابد أن يأخذوا موقعهم فى الأماكن المختلفة والوظائف المتاحة .

وأضافت نائبة ذوي الاحتياجات الخاصة أنها تتمني أن يكون هناك عدد كبير من النساء والرجال من ذوي الإعاقة في البرلمان القادم وأن يدخلوا في صياغة السياسات والتشريعات بشكل كبير حتي يحفظوا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دائما.

جاء ذلك خلال استقبال النائبة هبة هجرس والنائبة جليلة عثمان لمملثين عن المجلس القومي للمرأة من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن أنشطة مجلس النواب لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة التي بدأها بإقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

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