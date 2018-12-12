شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بقنبلة يدوية على قوات الأمن الروسية فى إنجوشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام روسية، إن مجهولا هاجم مجموعة من قوات الأمن الروسية فى في جمهورية إنجوشيا بقنبلة يدوية. والأسبوع الماضى تمكنت القوات الروسية من إحباط هجوم إرهابى استهدف مدخل القاعدة الـ 201 الروسية التابعة لوزارة الدفاع الروسية فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان

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