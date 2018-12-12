شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 20 سنة من إرهاب الإخوان ضد الأقباط.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "تفاصيل 20 سنة من إرهاب الإخوان ضد الأقباط"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل إرهاب الإخوان ضد الأقباط.. المجلس القومى لحقوق الإنسان بمؤتمر باريس: خطابات مرسى كانت تحرض على كراهية المسيحيين.. «الإرهابية» وحلفاؤها شنوا حملات ممنهجة على الأقباط.. وهاجموا كنائس 5 محافظات فى 2013.. «أبوسعدة»: البرلمان انتصر بقانون ترميم الكنائس.. والفضل لدعوات السيسى بتجديد الخطاب الدينى. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”.. ـ المجلس القومى لحقوق الإنسان بمؤتمر باريس: خطابات مرسى كانت تحرض على كراهية المسيحيين.. تفاصيل 20 سنة من إرهاب الإخوان ضد الأقباط.. «الإرهابية» وحلفاؤها شنوا حملات ممنهجة على الأقباط.. وهاجموا كنائس 5 محافظات فى 2013.. «أبوسعدة»: البرلمان انتصر بقانون ترميم الكنائس.. والفضل لدعوات السيسى بتجديد الخطاب الدينى ـ المجلس القومى لحقوق الإنسان بمؤتمر باريس: خطابات مرسى كانت تحرض على كراهية المسيحيين.. تفاصيل 20 سنة من إرهاب الإخوان ضد الأقباط.. «الإرهابية» وحلفاؤها شنوا حملات ممنهجة على الأقباط.. وهاجموا كنائس 5 محافظات فى 2013.. «أبوسعدة»: البرلمان انتصر بقانون ترميم الكنائس.. والفضل لدعوات السيسى بتجديد الخطاب الدينى ـ صلاح منقذ ليفربول.. «الفرعون» يقود «الريدز» لحلم دورى أبطال أوروبا ـ «سوبر ماركت» ابن الغربية شاهد على نجاح «تنمية المشروعات» ـ «سوبر ماركت» ابن الغربية شاهد على نجاح «تنمية المشروعات» ـ «عابدين»: قرية ذكية على 260 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة ـ «أيوب» و«كلبش 2» وصلاح الأكثر بحثاً على «جوجل » فى 2018 ـ «أيوب» و«كلبش 2» وصلاح الأكثر بحثاً على «جوجل » فى 2018 ـ الرئيس يلتقى ممثلى كبرى صناديق الاستثمار.. ويؤكد: الاستقرار الأمنى والاقتصادى لمصر يؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية.. السيسى يشيد بإرادة الشعب المصرى ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادى الجريئة ـ «مدبولى» يشهد توقيع عقد سد نهر «روفيجى».. رئيس تنزانيا: المسيح لجأ لمصر هرباً من أعدائه ولجأنا لها لبناء السد.. جون ماجوفولى: الرئيس السيسى قال لى إن السد مشروعه الخاص والمصريون إذا أرادوا شيئا فعلوه ـ «مدبولى» يشهد توقيع عقد سد نهر «روفيجى».. رئيس تنزانيا: المسيح لجأ لمصر هرباً من أعدائه ولجأنا لها لبناء السد.. جون ماجوفولى: الرئيس السيسى قال لى إن السد مشروعه الخاص والمصريون إذا أرادوا شيئا فعلوه ـ قال انه ودع الفوضى.. صالح جمعة يطلب العفو من الأهلى ـ «مبنى للمجهول» على ON E اليوم.. وغدا فى «الحياة».. «الوثائقى» يتناول لغز وفاة العالم جمال حمدان صاحب موسوعة شخصية مصر ـ «مبنى للمجهول» على ON E اليوم.. وغدا فى «الحياة».. «الوثائقى» يتناول لغز وفاة العالم جمال حمدان صاحب موسوعة شخصية مصر ـ «درع وسيف ».. انتصارات جديدة لأبطال «سيناء 2018».. البيان الـ 30 للقوات المسلحة: القضاء على 27 تكفيريا.. وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرا للإرهابيين.. واكتشاف 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء

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