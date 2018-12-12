شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضربة جديدة لـ"تنظيم الحمدين" فى الغاز المسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة "قطريليكس"، التابعة للمعارضة القطرية، أن قطر خسرت عرش الغاز، وهو ما يعنى أن نظام أمير قطر، تميم بن حمد، قد فقد سلاحه الأبرز فى تمويل الإرهاب دوليا، وخسر مركزه كأكبر مصدر للغاز المسال فى العالم.

وأشارت قناة "قطريليكس"، إلى أن مؤسسة رفينيتف رصدت الضربة القاضية لأوهام الحمدين، حيث إن صادرات أستراليا من الغاز تجاوزت قطر فى نوفمبر 2018، وارتفعت 15% لتزيح الدوحة عن عرشها المتهاوى.

ولفتت القناة التابعة للمعارضة القطرية، إلى أن أستراليا شحنت 6.7936 مليون طن مكعب إلى الأسواق العالمية، كما أن شحنات الغاز القطرى بالكاد تجاوزت 6 ملايين طن، وهبطت 3% لأول مرة فى هذا الوقت من العام، فيما تستعد بلاد الكنغر للتربع على عرش صادرات الغاز، وستعزز حصتها من السوق بحلول صيف 2019.