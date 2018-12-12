شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. خطوات استخراج البطاقات التموينية الذكية بدل فاقد أو تالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل "فيس بوك"، إنفوجراف حول خطوات استخراج البطاقات التموينية الذكية. ويوضح الإنفوجراف، المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية ذكية فى حالة استخراج بدل فاقد وتالف.

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