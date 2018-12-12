شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: إيران تزعزع الاستقرار فى المنطقة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، إن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة، مطالبة إيران بالتوقف عن التجارب الصاروخية.

وأضافت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة خلال كلمتها بمجلس الأمن أن الوكالة الدولية أكدت الالتزام إيران بالاتفاق النووى وتتوقع الاستمرار بذلك، مضيفة أنه لا يجب على إيران أن تمارس أى نشاط يتعلق بتطوير الصواريخ.