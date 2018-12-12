شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يلتقى غدا المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى حول سوريا بمقر وزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة غدا الخميس، فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصى للرئيس الفرنسى حول سوريا. وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، كما يلتقى غدا الوزير سامح شكرى، ليو يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وذلك فى تمام الساعة 17:15 وذلك بمقر وزارة الخارجية.

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