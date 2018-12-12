شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يطالب سفير النمسا بدعم الشراكة مع المؤسسات البحثية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر والنمسا خاصة فى المجالات التعليمية والثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعلم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، لجورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، وذلك فى مقر الوزارة.

فى بداية اللقاء أشار وزير التعليم العالى إلى أهمية تدعيم علاقات التعاون العلمى بين الوزارة والجامعات المصرية والجانب النمساوى، مطالباً بمزيد من التعاون من خلال توفير المنح الدرسية والمهمات العلمية والبرامج البحثية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية، وضرورة التوسع فى دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية فى مجالات البحث العلمى والتعليم.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العديد من الموضوعات، منها: كيفية الاستفادة من خبرات الجانب النمساوى فى العديد من التخصصات منها: السياحة، والطب، والتمريض والدراسات التقنية.

ومن جانبه أكد السفير النمساوى بالقاهرة على استمرار التعاون بين مصر والنمسا فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات الدولية.

ومن ناحية أخرى، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والحث العلمى وفدًا برلمانيًا أردنيًا برئاسة نواف الزيود رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية ـ المصرية؛ لبحث آليات تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين فى المجالات التعليمية والثقافية، وكذا أوضاع الطلاب الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم، وزيادة المنح الدراسية لهم، سواء فى مرحلتى البكالوريوس أو الدراسات العليا.

ومن جانبه وعد "عبد الغفار" بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات المطلوبة للدارسين الأردنيين فى مصر، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لمساعدتهم على الانتظام فى الدراسة، وحل المشكلات التى قد تواجههم.

ومن جانبه، وجه الوفد البرلمانى الشكر للحكومة المصرية على دعمها ومساندتها للطلبة الأردنيين الدارسين بالجامعات المصرية. مؤكدًا حرص بلادهم على الاستفادة من الخبرة المصرية فى كافة المجالات.