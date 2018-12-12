محامية في اتهام 5 أشخاص باغتصابها بالهرم: "قولت كده عشان يهتموا بالبلاغ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، اليوم الأربعاء، باستدعاء محامية اتهمت 5 أشخاص باغتصابها بعد تخديرها، لاستكمال سماع أقوالها حول الواقعة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

النيابة العامة استمعت لأقوال المتهمين الذين نفوا تماما تعديهم جنسيًا على المجني عليها واعترفوا بسرقة هاتفها المحمول، وتعهدوا بإعادته لها مؤكدين أنهم لم يقوموا باغتصابها، وأثناء استماع النيابة لأقوال المجني عليها تبين تضارب بها وعدم ترتيب الأحداث؛ حيث ادعت قيامهم بتخديرها بـ"فشار" عرضه سائق التوكتوك عليها أثناء استقلالها معه لتوصيلها فتم مواجهتها بأقوال المتهمين، وأنها فقط اتهمتهم باغتصابها لإضفاء الأهمية على البلاغ، "أنا قولت كده عشان يهتموا بالبلاغ".

وتنازلت المحامية عن البلاغ المقدم منها بعدما فجرت مفاجأة خلال التحقيقات ونفت تعرضها للاغتصاب، وأن المتهمين قاموا بسرقة هاتفها المحمول فقط.

كشفت المجني عليها في أقوالها أمام أحمد فؤاد، وكيل أول نيابة الهرم أنها أثناء سيرها بالشارع تعرضت لسرقة حقيبتها، وهاتفها المحمول فحررت محضرا بقسم شرطة الهرم ادعت به تعرضها للاغتصاب لدفع الشرطة على الاهتمام وإلقاء القبض على المتهمين وإعادة مسروقاتها، وقررت المجني عليها تنازلها عن المحضر.

أمرت النيابة بحجز المتهمين الخمسة 24 ساعة على ذمة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة بالكامل، وطلبت التحريات التكميلية حول الحادث.