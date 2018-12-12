أول تعليق من "التعليم" على فيديو "الشرح بالغناء" بمركز دروس خصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - تبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة ستفتح تحقيقًا في واقعة تقديم معلم دروس خصوصية لأحد دروس مادة الفلسفة المقررة على طلاب الثانوية العامة، عن طريق الغناء والطبل والرقص.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لحصة فلسفة، بأحد مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الجيزة.

وأظهر الفيديو، المعلم يشرح أحد الدروس لطلاب بالثانوية العامة، عن طريق الغناء والـ"طبل" والرقص على نغمات "التيكا". وتفاعل الطلاب مع المعلم بغناء المنهج.

وتباينت ردود أفعال رودا موقع التواصل الاجتماعي حول "الفيديو"، فالبعض رأى أن طريقة المعلم في الشرح لا تليق بقيمة العلم والتعليم، وآخرون رأوا أنها طريقة بسيطة تسهل على الطلاب حفظ المنهج.

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