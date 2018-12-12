طلب إحاطة للتحقيق في رصف الطريق المؤدي لمنزل وزير الزراعة بتكلفة 2.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن ما وصفته بـ"وقائع إهدار مال عام، لصالح رصف الطريق المؤدي إلى منزل عائلة وزير الزراعة عز الدين أبوستيت، في بسوهاج".

وقالت أبوالسعد في بيان اليوم الأربعاء، إن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أعلن إعادة رصف طريق مدخل نجع "أبوستيت البحري" بناحية المركز بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، مخالفًا بذلك الخطة الاستثمارية للمركز، وعدم الاهتمام بأولويات المحافظة التي تمثل أولوية قصوى.

وطالبت بفتح تحقيق برلماني موسع، وإحالة هذه الواقعة إلى الجهات المختصة ومحاسبة المسئول عنها.

وقالت إن الواقعة "تعد إهدارًا للمال العام يستوجب الإقالة".

وتساءلت "أبوالسعد": "هل خطة المحافظة تقضي برصف الطريق المؤدي إلى منزل وعائلة الوزير فقط بـ2,5 مليون جنيه، في حين أن معظم الشوارع الموجودة بمحافظة سوهاج والطرق المؤدية إلى المحاور المختلفة غير ممهدة على الإطلاق؟".

وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظين: إلى متى سنظل نعمل المحسوبيات والوسائط على حساب المواطن المصري؟