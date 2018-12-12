مصر | الرقابة الإدارية تضبط مخدرات واردة من تركيا عن طريق البريد

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الأيس، واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، وذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المستشار المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة. يأتي ذلك استكمالا لواقعة ضبط هيئة الرقابة الإدارية لشبكة دولية للاتجار بالبشر واستغلالهم في أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.

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