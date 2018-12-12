أخبار مصر | ضربة قوية من الرقابة الإدارية لتجار مخدر الآيس بتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية من الرقابة الإدارية لتجار مخدر الآيس بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، 2 كيلو جرام من مخدر الآيس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، جاء ذلك استكمالا لواقعة ضبط الهيئة لشبكة دولية للاتجار بالبشر واستغلالهم فى أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات، وذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المستشار المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة.

وكانت عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفى، 4 عاطلين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بجلب مخدر الآيس وتصدير الترامادول لدولة الكويت، بدائرة قس شرطة الهرم.

وكان المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة أحال القضية رقم 19139 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها كل من أدهم خيرى أمين عطية الله "هارب"، وعلى محمد إبراهيم قناوى، وسمير جار محمد عبد الله، وصالح على محمد ماضي،؛ لاتهامهم بتكوين عصابة للاتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بتهريب مخدر الآيس لداخل البلاد عن طريق إحدى الدول، وتصديرهم لأقراص الترامادول المخدرة إلى دولة الكويت.

بداية الواقعة عندما تم القبض على المتهمين بدائرة قسم شرطة الهرم اثناء حيازتهم لكمية من مخدرات الآيس وأقراص الترامادول، المعدة لتداولها على عملاء المتهمين بدائرة القسم وتصدير بعضها للخارج لدولة الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين واحالتهم للمحاكمة الجنائية التى اصدرت قرارها السابق.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط تهريب شحنة لمخدر "الآيس" قادمة من خارج البلاد عبر مطار القاهرة.

وردت معلومات وتحريات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها اعتزام عناصر تشكيل عصابى جلب كمية من مخدر الآيس "شابو" من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء القاهرة الجوى وترويجه على عملائهم داخل البلاد وتم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم "محمد.ك" صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرهم "شيك" محكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير م" صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم الشرابية بالقاهرة، سبق اتهامه فى 13 قضية آخرها "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة، و"حسين ح"، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة، و"أحمد م" مقيم القديمة بالقاهرة، و"رمضان.ص" مقيم أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، حيث يتولى المتهمان الأول والثانى السفر إلى الدولة الأجنبية التى يتم جلب المواد المخدرة منها لعقد الصفقات وتجهيز وسائل الإخفاء.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات الجمركية، تم ضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس أثناء عودتهم على إحدى الرحلات الجوية من ذات الدولة عبر ميناء القاهرة الجوى، وبتفتيشهم تم ضبط كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 10 كيلوجرامات، مخبأة داخل أكياس أطعمة، و9 هواتف محمولة، ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

واعترف المتهمون بصحة الواقعة ونقلهم، وتهريب المواد المخدرة لحساب المتهمين الأول والثانى نظير مبلغ مالى، وملكيتهم للهواتف المحمولة والمبالغ النقدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهَمَيْن الهاربَيْن.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى إرتكابها، لاسيما الجرائم التى تتعلق بالاتجار فى المواد المخدرة لما لها من خطورة بالغة وآثاراً سلبية على المجتمع، وذلك من خلال إحباط محاولات التشكيلات العصابية الخطرة لجلب وتهريب المواد المخدرة.