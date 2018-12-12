أخبار مصر | برعاية مكتبة الإسكندرية.. طلاب العالي للهندسة في المتحف الكبير (صور)

نظمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون بين مركز "زاهى حواس للمصريات و"معهد الجيزة العالي للهندسة" لطلبة قسم العمارة زيارة إلى المتحف المصري الكبير.

وتعتبر هذه الزيارة مهمة للمتحف المصري الكبير خصوصًا بين شباب الجامعات لنشر الوعي الأثري والتعريف بالإنجازات التي تحدث على أرض مصر ضمن مشروعات وزارة الآثار المهمة، والتي تلقى دعمًا كاملاً من القيادة السياسية في طفرة حضارية كبيرة على أرض مصر.

وكان في استقبال الطلاب الدكتور أسامة أبو الخير مدير عام الترميم بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسي زيدان مدير وحدة الترميم الدقيق.

ومن جانبه قال الدكتور أبو الخير إن زيارة اليوم بالتعاون بين وزارة الآثار ومركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية مهمة للغاية، حيث أنه من المطلوب زيادة مثلك تلك الفعاليات لنشر الوعي الأثري وتوعية الشباب ومعرفة كيفية نقل هذه الآثار للمتحف الكبير وكيف نعتني بها كقطع التاج، مؤكداً أن مركز الترميم بالمتحف هو المرآة لوجود الآثار قبل العرض المتحفي.

وقال الدكتور "أسامة فجال" عميد معهد الجيزة العالى للهندسة إن المتحف المصري الكبير هو صرح عملاق ولاحظنا من خلال الزيارة همة المصريين العالية في تشييد أعظم صروح العالم، فضلاً على دور المرميين أطباء الحضارة في الاعتناء بهذه القطع الأثرية التى تدل على عظمة وجمال مصر.

وقالت الأستاذة داليا الجزيري مدير العلاقات العامة بالمعهد: نتعاون مع مركز الدكتور زاهي حواس في الفعاليات الثقافية وتعد زيارة المتحف المصري الكبير من أهم الزيارات التى نظمها المعهد، والتي أعطت هذه الزيارة الشباب حالة من الفخر والاهتمام بتاريخ مصر القديمة.

يذكر أن المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية بالهرم، استقبل ما يقرب من 50 طالبا من طلاب المعهد العالي للهندسة بالجيزة، ويعد المتحف بمساحته البالغة 117 فدان، وبما يحويه من 100 ألف قطعة أثرية، وبتخطيط يطل على أهرامات الجيزة الثلاث، من أكبر الصروح المتحفية الأثرية في العالم.