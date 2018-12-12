أخبار مصر | ننشر أسماء المرشحين بانتخابات رابطة النقاد الرياضيين بالصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المرشحين بانتخابات رابطة النقاد الرياضيين بالصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، عن كشف بأسماء الزملاء المرشحين بانتخابات رابطة النقاد الرياضيين.

وكان أعلن "الزناتي" عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية سابقة، إنه تقرر أيضًا أن تُجرى الانتخابات يوم الأربعاء ٢ يناير المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها.

وكانت انتهت النقابة من تلقي طلبات الترشح بإدارة شؤون المجلس بالنقابة، اليوم الأربعاء.

وأوضح "الزناتي" أنه سيتم بعدها فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام من الخميس ١٣ ديسمبر حتى الأحد ١٦ ديسمبر، وتعلن في نفس اليوم الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة ممن يحق لهم التصويت، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بنقابة الصحفيين يوم الأربعاء ٢ يناير، وفي حالة الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية "الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق"، تتم الانتخابات في اليوم نفسه، وفي حالة تساوى مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية.