أخبار مصر | تفاصيل اجتماع "محلية البرلمان" مع محافظ القاهرة حول مناقشة 8 طلبات إحاطة مقدمة من النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اجتماع "محلية البرلمان" مع محافظ القاهرة حول مناقشة 8 طلبات إحاطة مقدمة من النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

وقال السجينى، إن طلبات الإحاطة من الأدوات الرقابية المرنة التى تعمل على حل الإشكاليات التى تواجه المواطن بكافة أنحاء الجمهورية وإنها ليست استجواب للمسئولين وإنما سعى لحلول للمشكلات، مُضيفا أن اللجنة عملت منذ انطلاق الدورة البرلمانية على تخصيص يوم لكل محافظة يتم من خلاله مناقشة أكبر قدر من الطلبات الموجهة للمسئولين، من أجل الوصول إلى حلول على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه على مدار الاجتماعات الماضية وصل الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة لحلول لعدد كبير من الإِشكاليات التي تم عرضها.

وقال النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، إن المحافظ حريص على التواصل مع النواب بكل الدوائر، ويسعى بالتنسيق معهم نحو حل الإشكاليات التى تواجه المواطنين، وهذا أمر جيد، ويؤكد إيجابية اختياره كمحافظ لأكبر المحافظات فى مصر، قائلا: " محافظ القاهرة يعمل مع النواب بكل جدية ويسعى لحل الإشكاليات التى تعرض عليه ويتعاون بجدية مع النواب".

وفي نفس السياق، قال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إن حرص التواصل مع النواب، يأتى انطلاقا من أهمية المصلحة العامة التى يعمل الجميع فى إطارها، مشيرا إلى أن ما تم طرحه بشأن توسعة طريق جسر السويس، سيتم العمل فى إطاره، مؤكدا على أنه تم نقل بعض المعوقات من هذا الطريق، ولكن ما أُثير بشأن الجزيرة الوسطى سيتم دراسته بشكل دقيق ولكن مع الحفاظ على المكون الخضري، حيث أن هذا لا يجوز تجاوزه إطلاقا.

وأكد المحافظ على أن كل الجزر الوسطى بطرق محافظة القاهرة فى حاجة إلى إعادة النظر، حيث الازدحام المرورى يؤثر بالسلب على السير فى الطرق، ويعطل المصالح، مشيرا إلى أن إعادة النظر فى هذه الجزر سيتم مع الحفاظ على المكون الخضرى لها، قائلا: " الجزيرة الوسطى فى جسر السويس سيتم إعادة النظر بشأنها مع الحفاظ على البقعة الخضراء"، وبشأن الاختناقات المرورية والتأخير فى تركيب الكاميرات والخدمات المرورية قال المحافظ:"يتم العمل للتغلب على هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة وسيتم التنفيذ فى مواجهة هذه الإشكاليات على الفور".

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب يسرى الأسيوطى، بشأن ظاهرة انتشار المقابر المخالفة المقامة بمدافن الزهراء (أحمد عصمت) على أراضى الدولة بمنطقة عين شمس، وسط مطالبات بموقف حاسم من الدولة تجاه المعتدين على أراضى الدولة، خاصة فى ظل انتشار البلطجية والخارجين على القانون فى هذه المنطقة، فى الوقت الذى تباع هذه المدافن المخالفة بأسعار تتجاوز المليون جنيه.

وأكد النائب يسرى الأسيوطى، على أن عدد من المعتدين استولوا على أراضى أملاك خاصة للدولة، وقاموا ببناء مقابر عليها، وتم بيعها للأهالى، بأرقام خيالية، تتجاوز المليون جنيه، بمنطقة (أحمد عصمت) فى عين شمس، مشيرًا إلى أن هذا تم بالتواطؤ مع البعض ممن هم معدومى الضمير، والذين سهلوا لهم البناء ومن ثم البيع، مؤكدًا على أنه تم استصدار عدد من قرارات الإزالة بشأن هذه المخالفات إلا أنه تعذر التطبيق، خاصة أن البعض من هؤلاء قاموا بنقل الجثث فى المقابر الجديدة المخالفة، مُضيفا أن الأمر أصبح معقد ويحتاج إلى تدخل حاسم حرصا على مصلحة الدولة وأموالها، مشيرا إلى أن هناك بعض المقابر التى تم الدفن فيها، لن يتم إزالتها، حفاظا على حرمة الميت، "حيث أن ما تم دفنه فى هذه المقابر من أبنائنا وأهالينا، ولكن يجب تقنين أوضاعهم وفق القانون وتوريد الأموال للدولة، أما المقابر التى لا تزال خالية لابد من إزالتها حرصا على أراضى الدولة أيضا"، قائلا:" عايزين نطبق القانون واللى سرق الأراضى وبنى عليها مقابر وباعها للأهالى يتحاسب.. وأنا مش عارف الناس بتسرق أراضى المقابر. والله ده حرام. ويدفنوا الناس فى أراضى مسروقة ومعتدى عليها".

وعقب على حديثه، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بأن الدولة حريصة على استرداد الأراضى التى تم التعدى عليها، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، فى أنه لا تهاون إطلاقا فى أى تجاوزات مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن أمر المقابر المخالفة سيتم اتباع القانون بشأنها، وتطبيق الإزالات، ولكن ما تم الدفن فيها لن نستطيع الاقتراب منه حفاظا على حرمة الأموات، وسيتم تقنين أوضاعها.

وانتهت اللجنة إلى إعطاء المحافظة شهرًا لدراسة وتقيم الملف من جديد، ووضع آراء النواب فى الاعتبار، وتقديم مذكرة للبرلمان بشأن الحل الحاسم والحفاظ على مال الدولة ودراسة وضع الجبانات، وأكد السجينى، على أن البرلمان أحاط الحكومة بالمشكلة ولابد من حلول حاسمة خلال شهر بشأنها، ومنحت لجنة الإدارة المحلية الحكومة مهلة لمدة 60 يوما لتقديم رؤية أو دراسة بشأن تطوير منطقة الأزهر.