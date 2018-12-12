شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري يفجر مفاجأة حول مشروعية «زراعة الرحم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سيد سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى أمر البشر بالتداوى من الأمراض، ولكن يجب أن يكون بطريقة صحيحة وقانونية، وإلا كان مخالفاً للشرع.

وأوضح «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «TeN»، أن زراعة الرحم التي يتحدث عنها الأطباء، والتي تتم من خلال نقل رحم من امرأة سليمة لامرأة عندها مشكلة في رحمها، مما يساعدها على الإنجاب بشكل طبيعي وحصول المرأة على ما لا يجوز أخذه من قرينتها، لا تكمن في حالة الموافقة أو الرفض، مؤكدًا أن الرحم من الأعضاء غير المتجددة.

وواصل فتواه: «نقل الرحم يختلف بشكل كبير عن نقل باقي الأعضاء، نظراً لكونها نوعا من اختلاط الأنساب، بعد تزاوج البويضة مع الحيوان المنوي داخل رحم أم أخرى».

وأشار «سليمان» إلى أن المسألة محسومة شرعًا منذ زمن لأنها تتماثل مع قضية استئجار الأرحام، ولكنها تعد أصعب، حيث يتم شراء الرحم بالمال.