شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح متحف عجائب البحر الأحمر في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأربعاء، متحف عجائب البحر الأحمر، الذي يعد جزء من مركز التعليم ودعم البحث العلمي بهدف جمع التنوع البشري والثقافي والبيولوجي في مكان واحد ويصبح متاحا رؤيته أمام الزائرين.

وبحسب بيان، يهدف المتحف إلى التعريف بالتنوع البيولوجي من كائنات وأنظمة بيئية وبحرية والتنوع الثقافي والبشرى بمنطقة البحر الأحمر باستخدام تكنولوجيا حديثة تعتمد في الأساس على التواصل مع الزائرين من مختلف دول العالم.

ويشمل المتحف عدة أجزاء، الأول خاص بالتنوع البشري والثقافي والجزء الثاني يحتوي الجانب التاريخي للبحر الأحمر من حيث النشأة الجيولوجية ودوره في هجرة البشر الأوائل من منطقة القرن الأفريقي إلى حوض النيل بمصر ومن ثم إلى دول شمال أفريقيا والجزء الثالث يحتوي تنوع الكائنات البحرية والبرية والرابع يضم التنوع في الموائل أو النظم البيئية البحرية وعلاقة البحر باليابس وفي الجزء الأخير التعريف بالكائنات الفريدة وبالاستخدام المستدام لها، وجرى ربط المتحف بمفرخ اللافقاريات البحرية وعلى رأسها تفريخ حيوانات البصر.

ويعد هذا المتحف إضافة جديدة وفاعلة في منظومة التعليم ورفع الوعي البيئي لدى الزائرين وإبراز ما تمتلكه مصر من كنوز طبيعية وتنوع ثقافي فريد، وأن يكون مرجعًا لعمل الدراسات البحثية البيئية في البحر الأحمر لاحتوائه على جميع الكائنات البحرية المميزة.

افتتاح متحف عجائب البحر الأحمر

افتتاح متحف عجائب البحر الأحمر