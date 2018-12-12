شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر عمليات البحث رواجًا في مصر لعام 2018 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة Google تقريرها السنوي لعام 2018، الأربعاء، مقدمةً من خلاله نظرة شاملة على الأحداث الكبرى لهذا العام استنادًا لعمليات البحث التي أجريت في مصر.

وتُبرز قوائم عمليات البحث الأكثر تداولًا في مصر هيمنة الأحداث العالمية، مثل كأس العالم، وخسوف القمر، ومظاهرات فرنسا، كما جاءت الرياضة ضمن أهم موضوعات البحث لهذا العام، حيث تصدر محمد صلاح عمليات البحث عن الشخصيات الأكثر تداولًا.

وفيما يلي نتائج أكثر عمليات البحث رواجًا في مصر على محرك بحث جوجل لعام 2018: