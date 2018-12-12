شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر «القومي للسكان» عن الزيادة السكانية: «الأرقام مرعبة.. كل 15 ثانية بيتولد طفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، من خطر الزيادة السكانية، وقال: «الأرقام مرعبة كل 15 ثانية بيتولد طفل».

وقال «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» عبر قناة TeN، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد زيادة سنوية في المواليد بنسبة 2.5 مليون سنوياً، في حين أن نسبة الزيادة في قارة أوروبا كاملة 5 ملايين سنوياً.

وأضاف: «معدل النمو السكاني عالي جدا، ويأكل معدل النمو الاقتصادي، وحتى نشعر بزيادة النمو الاقتصادي علينا تنظيم الأسرة».

وأكد أن الدولة وضعت تقليل معدل الإنجاب الكلي هدفاً لها، وشدد على أن مصر وضعت خطة لتقليل الإنجاب ولا يتجاوز عدد المصريين في 2030 أكثر من 111 مليون مواطن، والمحاور قائمة تنظيم الأسرة، تمكين المرأة، الشباب وصحة المراهقين، محور الإعلام، ومحور التعليم.