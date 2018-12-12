شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي»: التحالف المصري الفائز بـ«سد روفيجي» سيطبق أعلى المعايير العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، على هامش مشاركة رئيس الوزراء، في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس جمهورية تنزانيا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى حرص الرئيس على تعزيز علاقات التعاون مع تنزانيا قيادةً وشعبًا، وعلى العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية والرفاهية لشعبي البلدين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقدير مصر للدفعة القوية التي تحققت في علاقات البلدين مؤخراً، خاصة عقب زيارة الرئيس السيسي إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتي نتج عنها انعقاد فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بالقاهرة في يناير 2018، وذلك بعد 21 عامًا من انعقاد الدورة الثانية في «أروشا» عام 1997.

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لمواصلة العمل للبناء على نتائج تلك الزيارة على صعيد تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية القائمة، وكذا التأكيد على تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال شقيقه الرئيس التنزاني «جون ماجوفولي» في زيارة إلى مصر في أقرب فرصة تلبية للدعوة الموجهة منه إلى الرئيس التنزاني.

وخلال اللقاء قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للجانب التنزاني على توقيع عقد إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر «روفيجي»، مؤكداً حرص التحالف المصري الفائز لشركتي «المقاولون العرب» و«السويدى إلكتريك» على أن يكون التنفيذ وفقاً لأعلى المعايير العالمية وطبقاً للإطار الزمنى المنصوص عليه في العقد، خاصة في ظل الاهتمام الذي يحظى به المشروع في تنزانيا على المستويين الحكومي والشعبي باعتباره من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.

وأكد «مدبولي» حرص مصر على مواصلة واستمرارية الجهود الرامية لدعم الأشقاء التنزانيين في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لهم، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في هذا السياق من خلال برامجها وأنشطتها المتعددة، التي يشارك فيها عدد كبير من الكوادر التنزانية من مختلف الجهات.

وأضاف رئيس الوزراء: «إننا نتطلع إلى الانتهاء من المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن عدد من المشروعات وخاصة مشروع إنشاء مزرعة مشتركة لإنتاج اللحوم، وهو المشروع الذي كان قد تمت مناقشته خلال زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا، فضلاً عن مشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن إنشاء مزرعة مشتركة في منطقة بكوبا على مساحة ألف هكتار لزراعة الأرز».

ونوه رئيس الوزراء إلى استعدادات مصر لتولي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشدداً على حرص مصر على التنسيق مع الدول الأفريقية الصديقة قبل الإعلان عن أولويات الرئاسة المصرية، وتأكيد استعدادنا للتعاون والتنسيق مع تنزانيا خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء استعداد مصر لاستغلال إمكاناتها وقدراتها في دفع التعاون الأفريقي المشترك، وحرص مصر على تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة الرئاسة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للدول والشعوب الأفريقية.

ومن جانبه، طلب الدكتور جون ماجوفولي، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بنتائج زيارته إلى تنزانيا في أغسطس 2017 والتي ساهمت في الارتقاء بأطر التعاون لآفاق أرحب.

وأعرب الرئيس التنزاني عن تقدير بلاده للجهود المبذولة لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ومشيداً بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي يحرص كوادر بلاده المختلفة على المشاركة في برامجها وأنشطتها المتعددة لرفع قدراتهم في شتى المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية.

وأعرب «ماجوفولي» عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوى للدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، خاصة أن بلاده تعتبر المشروع من أهم وأكبر المشروعات القومية والتنموية في تنزانيا في ضوء ما يتوقع أن يحققه المشروع من تنويع مصادر الطاقة في تنزانيا ومعالجة أزمات الطاقة المزمنة في بلاده، هذا إلى جانب توفير الاحتياجات المائية اللازمة من خلال التحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس جمهورية تنزانيا بالسمعة المتميزة للتحالف المصري لشركتي «المقاولون العرب والسويدي إلكتريك» الفائز بتنفيذ مشروع السد خاصة في ظل ما تمتلكه كل من الشركتين المصريتين من باع طويل في المشروعات الناجحة في أفريقيا، وهو ما يزيدهم تطلعاً نحو التوصل إلى مزيد من أطر التعاون مع الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة التي تمتلكها دول القارة الأفريقية.

ونوه رئيس الجمهورية التنزاني إلى حرصه على تلبية الدعوة الكريمة لشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر في أقرب فرصة لتعزيز العلاقات التنزانية المصرية في مختلف المجالات، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة التنسيق مع مصر وتبادل وجهات النظر والرؤى فيما يتعلق بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ضوء تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

كما أكد أنه أصر على اختيار مكان إقامة السد في نهر آخر غير النهر الذي تصب مياهه في مصر، حتى لا تتأثر حصة مصر التي تربطنا بشعبها وقيادتها علاقات حب وود.