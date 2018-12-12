شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تخفض سعر كيلو الدواجن المجمدة لـ37 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر الدواجن المجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة إلى 37 جنيها بدلاً من 38 جنيها، حيث يعد ذلك القرار الثانى لتخفيض أسعار الدواجن المجمدة فى أقل من شهرين، حيث سبق وتم تخفيض سعر الدواجن المجمدة فى شهر أكتوبر الماضى من 40 إلى 38 جنيها.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن وطرحها للمواطنين بشكل مستمر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.