شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تضبط 2 كيلو مخدر الايس واردة من تركيا بواقعة الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت هيئة الرقابة الادارية، من ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الايس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، استكمالا لواقعة ضبط الهيئة لشبكة دولية للاتجار بالبشر واستغلالهم فى أعمال الدعارة وجلب وترويج المخدرات.

جاء ذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المستشار المحامى العام الأول لنيابة وسط القاهرة.