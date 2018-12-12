شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. سفير فرنسا يعلن بدء طيران شارتر من "ليون" للغردقة بداية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، سفير فرنسا بالقاهرة يعلن بدء طيران شارتر من "ليون" للغردقة بداية 2019.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

السيسي يتسلم دعوة من الرئيس الإيفوارى لزيارة كوت ديفوار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم دانيال كابلان دينكان نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وذلك على رأس وفد يضم وزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية، ومدير مكتب رئيس جمهورية كوت ديفوار، وبحضور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

"الخليج 365" تفوز بجائزة الصحافة الفنية فى مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018

حصلت الخليج 365 على جائزة الصحافة الفنية عن حوار الزميل عباس السكرى مع إبراهيم عيسى عن فيلم مولانا،وذلك فى نتيجة مسابقة التفوق الصحفى لعام 2018 بنقابة الصحفيين.

هيلارى كلينتون وكيرى وشاروخان فى وصلة رقص هندى بحفل زفاف ابنة أمبانى.. فيديو

فى إطار احتفال ابنة موكيش أمبانى أغنى رجل فى الهند، بزفافها والذى سيكون بمثابة حفل زفاف أسطورى، تحييه نجمة الغناء العالمية بيونسيه، شاركت هيلاى كلينتون المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، وجون كيرى وزير الخارجية الأسبق مع الفنان الهندى شاروخان فى وصلة من الرقص على الأنغام الهندية.

فيديو.. البيان الـ 30 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة

نشرت صفحة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، البيان رقم "30" من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة "سيناء 2018".

وفد البنك الآسيوى يزور العاصمة الإدارية ويشيد بإنشائها بتمويل ذاتى

استمرارا للبرنامج الذى نظمته وزارة المالية لوفد البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) برئاسة جين لى تشون قام الوفد مع ممثلى وزارة المالية اليوم "الاربعاء" بجولة بالعاصمة الادارية الجديدة برئاسة اللواء أحمد زكى عابدين وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.

البحث عن حقيقة صورة "شجرة الكريسماس داخل مسجد".. السوشيال ميديا تتساءل

إذا كانت الصورة التالية حقيقية، فمن المؤكد أنها تعبر عن مشهد مبهج وهو ظهور شجرة "الكريسماس" داخل أحد الأماكن المخصصة للصلاة، مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد والسنة الجديدة.

"ستيجلر جورج".. 12 معلومة يجب أن تعرفها عن أكبر سد فى تنزانيا (فيديو)

شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم في وضع حجر الأساس الخاص بتشييد سد "ستيجلر جورج" في دولة تنزانيا، بدعوة من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، تقديرا للعلاقات التاريخية بين البلدين والدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي في تعزيز التعاون بين البلدين.

محمد إيهاب: صلاة الفجر سر تحقيق إنجاز التضامن.. وسعيد بنجومية أبطال الأثقال

استطاع محمد إيهاب صاحب برونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل أن يحفر اسمه بالذهب فى تاريخ رياضة رفع الأثقال بالسيطرة على ذهبيات البطولات التى يشارك فيها للوصول إلى تحقيق الذهب فى أولمبياد طوكيو 2020.

سفير فرنسا بالقاهرة يعلن بدء طيران شارتر من "ليون" للغردقة بداية 2019

أعلن السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان رومتيه، أن فرنسيا ستسير خط طيران جديد شارتر بين مدينة ليون الفرنسية والغردقة، وذلك فى إطار دعم فرنسيا لعودة السياحة إلى مصر بشكل عام والسياحة الفرنسية بشكل خاص، لافتا إلى أن الرحلات يتبدأ مع العام 2019

مهاب مميش: القضاء على الإرهاب يبدأ من قناة السويس وتشغيل شباب سيناء

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أن هناك توجه لدى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب بالتنمية وتوفير فرص عمل لشباب سيناء.

مستشار وزير المالية: الدولة تنازلت عن 70% من غرامات التأخير فى سداد ضريبة الدخل

قال اسامة توكل مستشار وزير المالية لشؤن الصرائب إن الوزاره الحالية بدأت عملها بإصدار قاتون القيمة المضافة وإنهاء المنازعات الضريبة الذى يمثل طرق الجناه للموردين وسيكون نهاية الشهر الحالى اخر ميعاد لتقديم طلبات الموردين.

مصر تستضيف الاجتماع المقبل لدول البحر الأحمر لتعزيز التكامل الاقتصادى

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى كافة المجالات.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و1.2 مليار جنيه قيمة التداول

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.967 مليار جنيه.

بعد ملحمة نابولى.. صورة محمد صلاح تتصدر غلاف الحساب الرسمى للبريميرليج

يعيش محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، واحدة من أفضل فتراته الكروية، بعد أدائه الرائع مع فريقه الريدز خلال مباريات الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا، ليستمر فى تحقيقه أهداف وإسعاد جمهور ليفربول.

الداخلية تضبط 2 طن أحجار تحتوى على خام الذهب بحوزة 3 منقبين

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن البحر الأحمر في ضبط 3 أشخاص بالبحرالأحمر لتنقيبهم عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بحوزتهم 23 جوال من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب.

فيديو.. المصريون يفضحون أكاذيب الإخوان ويشيدون بنجاح الإصلاح الاقتصادى

استثمارات سعودية بالدقهلية.. إقامة مصنع للدواء وفندق 5 نجوم ومول تجارى

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ترحيبه الكامل بأية استثمارات جديدة على أرض الدقهلية، مما يتيح العديد من فرص العمل لأبناء الدقهلية والحد من البطالة إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الدقهلية.

ماذا يبحث المصريون على جوجل؟ محمد صلاح معشوق الجماهير.. مسلسلات "أيوب" و"كلبش 2" الأفضل.. مهرجان "لا لا" يهزم الأغنية الأشهر فى العالم "ديسباسيتو".. ونتيجة الثانوية العامة "بعبع السيرش" للعام الثانى

ماذا يبحث المصريون على جوجل؟ سؤال يردد دائما لمعرفة اهتمامات أحفاد الفراعنة على محرك البحث العالمى، وسط توقعات متضاربة عن أكثر موضوعات شغلت الرأى العام، وقطعت "جوجل" تلك التكهنات بإعلانها اليوم، الأربعاء، عن تقريرها السنوى والذى يتناول أكثر عمليات البحث رواجاً على محركّها لعام 2018 ويقدّم لمحةً عن أهم المواضيع التى بحث عنها المصريّون خلال العام المنصرم.

رئيس الوزراء: التحالف المصرى الفائز بمشروع سد نهر روفيجى حريص على التنفيذ وفقا لأعلى المعايير العالمية والإطار الزمنى.. مصطفى مدبولى: نتطلع لإنهاء مشروع مزرعة مشتركة لإنتاج اللحوم وزراعة 1000 هكتار أرز بتنزانيا

استقبل الدكتور جون ماجوفولى، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء فى احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر روفيجى، والفائز به التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى الكتريك.