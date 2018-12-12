شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد الصياد مدير عام الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . فبناء على مذكرة معلومات مشتركة بمحاولة "شركة للإستيراد" إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم 9146756 بيان جمركى رقم 35697 لسنة 2018 لوجستية 2 ومشمولة عبارة عن أثاث طبى وارد من الصين. وتم تشكيل لجنة لكشف مشتملات الحاوية بمعرفة عبد الحميد عطية مأمور الحركة ومحمد عادل مأمور التعريفة وعرفة عبد المعطى وسعيد أبو سكينة مديرى الإدارة فتبين وجود 15 جهاز لشد عظام و 10 طاولة للعمليات الجراحية و15 طاولة تستخدم لعمليات الرأس وفحص البطن والعين وأمراض النساء و24 تروللي طوارئ وخوذة طبية مجهزة بكشف ليزر وطقم قلم ليزر لجراحة المناظير وشنط بالشاحن وجهاز مصدر للضوء ليزر بالريموت للمناظير الداخلية والفحص المجهرى ومضخة طبية مجهزة لحقن الأوردة مجهزة وشاحن ديجيتال وحقن مناظير بالكامل وطاقم تثبيت عظام ومسدسات كى متنوعة لزوم جراحات المناظير عدة غير واردة بالمستندات وبدون أية موافقات. وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 639 ألفا 990 جنيه وقرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات.

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