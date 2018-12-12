شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: لن نقبل بتطوير إيران لصواريخ تهدد المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تقبل أن تطور إيران صواريخ تهدد المنطقة.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن الدولى بشأن برنامج إيران النووى، أن مسألة إيران تراجعت لذلك تزايدت المخاطر جراء سلوكها، مردفاً: "لدينا أدلة على قيام إيران بتزويد الحوثيين فى اليمن بالصواريخ والأسلحة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن إيران لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة وتدعم الإرهابيين فى العالم.