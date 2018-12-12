شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر: الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع الطلاب والطالبات بكافة كليات الجامعة على مستوى الجمهورية من خلال لقاءات مفتوحة يتم عقدها بشكل دوري للوقوف على مشاكل الطلاب والتعامل معها علاوة علي الرد على الاستفسارات والقضايا التى تشغل أبناءنا.

وأشار المحرصاوى، خلال جولته التفقدية لكلية البنات الأزهرية بطيبة بالأقصر وعقده لقاء مفتوحا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبات بالكلية ​​بقاعة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للاستماع إليهم، والتباحث حول انتظام العملية التعليمية واستعداد الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول التى تبدأ - فى 5 يناير القادم 2019 وهذه الجولات واللقاءات تأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر للتواصل الدائم والمستمر مع منسوبي الجامعة لتفقد سير العمل بكافة كليات ومستشفيات ومراكز الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

ورافقه خلال الجولة الدكتور طارق سلمان نائب، رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الرءوف نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، وأحمد عباس، أمين مساعد الجامعة لفرع أسيوط.

وعبر عن سعادته الغامرة وشعوره بالفخر بتواجده بين زملائه وبناته في هذه الكلية ، مؤكدا أنها تضم مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، مشيدا بالتزامهم بحضور المحاضرات بجانب المشاركة في الأنشطة ، مؤكدا أهمية دورهم في تنمية الوطن، وذلك عن طريق الاهتمام بشباب الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، قائلا: إذا أرادت أمة أن تنهض لابد أن تهتم بشبابها، وأن توفر لهم كل سبل الرعاية والاهتمام لتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة وهذا ماتحرص عليه القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة المختلفة مشددا على ضرورة التواصل والاندماج في المجتمع الطلابي، وهذا ما تحرص عليه جامعة الأزهر خاصة في هذه المرحلة، لأن الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة .

وطالب رئيس الجامعة الطالبات بضرورة الانضباط والالتزام بالأعراف والقواعد الجامعية، والجدية في الدراسة، والتواصل مع الأساتذة الموجودين بالكليات للاستفادة من خبراتهم، والمحافظة على منشآت الجامعة، والاشتراك في الأنشطة الطلابية، لما تمثله من أهمية فى إثراء الجانب الثقافى والمجتمعى لديهم، وتوجيه مواهبهم وطاقاتهم فى الاتجاه الصحيح.

من جانبهن، رحبت طالبات الكلية بقيادات الجامعة من خلال عرض مسرحى وقد عبرن عن سعادتهن البالغه بزيارة رئيس الجامعة، حضر اللقاء الدكتور كمال حداد، عميد الكلية، والدكتور عبد الوهاب فكرى، وكيل الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.