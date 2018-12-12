شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لتدريب أئمة دولة بيرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بول باريديس بورتيلا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، وخلال اللقاء استعرض السفير أوضاع المجتمع ببلاده، مقدرا الدور العالمى للأزهر الشريف في الحفاظ على الرسالة الوسطية للإسلام، مبديا ترحيب حكومة وشعب بيرو بوجود الأزهر في بلاده.
من جانبه، رحب شيخ الأزهر بسفير بيرو في مشيخة الأزهر، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم الدعم لدولة بيرو في مجال التعليم وتدريب الأئمة على مواجهة القضايا التي تهم المجتمع فى بيرو، وتسهم فى الاندماج الإيجابي مع الآخر بما يخدم شعب بيرو.
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