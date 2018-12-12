شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافى الكورى: الأهرامات والرحلات النيلية أكثر الأشياء التى أحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، سانجن يانج إنه جاء إلى مصر قبل عام وبات يشعر أنه بين أصدقائه، موضحا أنه تعلم الكثير عن مصر والثقافة المصرية والمصريين في فترة وجوده هنا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى مساء اليوم بمناسبة انتهاء العام الحالي أنه قضى رمضان في مصر وشعر كم هو مميز حيث يتشارك فيه المصريون في الطعام وهي ثقافة منتشرة كذلك في كوريا الجنوبية وتدل على الكرم والود.

وعن مكانه المفصل في مصر، قال مدير المركز ردا على سؤال " الخليج 365" إن الأهرامات هي المكان المفضل بالنسبة له وبالنسبة للكثير من الكوريين الذين يأتون إلى البلاد، موضحاً أنه يحب كذلك الرحلات النيلية خاصة في فترة المساء، وعن وجبته المصرية المفضلة قال يانج إنه يحب العيش المصري وأصبح يأكله كل يوم على خلاف عادة الكوريين الذين نادراً ما يأكلون المعجنات.

وقدم يانج عرضا عن عمل المركز خلال 2018 وقال إنه عمل في 7 محافظات ومدن مصرية منها فاعليات غنائية وثقافية وتعليمية ورياضية حيث دعم المركز الترويج لرياضة التايكوندو وهو المشروع الذي سيستمر خلال عام 2019.

أما عن العروض الموسيقية، فنظم المركز 6 عروض في القاهرة والإسكندرية، موضحاً أن الشباب المصري يعرف ثقافة الكيه بوب ولكن نحرص على تنظيم فاعليات للتعريف بالموسيقى التقليدية.

كما نظم المركز مهرجان للطعام الكوري كما استضاف معرضا تقنيا حول أحدث وسائل التكنولوجيا والذي لاقى ترحيبا كبيرا بين المصريين.

وأضاف أن عام 2019 سيشهد المزيد من الفاعليات في مختلف المجالات.

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