شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان»: تضاعف سكان مصر 3 مرات منذ عام 1960 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1960، ففي عام 1960 كان عدد سكان مصر 26.1 مليون نسمة، وفي عام 1986 تضاعف العدد إلى 48.1 مليون، وفي عام 2006 تضاعف العدد إلى 72.8 مليون نسمة، حتى تضاعف العدد للمرة الثالثة خلال العام الجاري 2018 ليصل إلى 98 مليون نسمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر «دور المنظمات الأهلية في التصدي للمشكلة السكانية» والذي عقد بمدينة دمنهور بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من ممثلي وزارات الصحة والتضامن والأوقاف وممثل عن الكنيسة بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن معدلات الإنجاب في مصر، مرت بعدة تطورات، ففي عام 1980 بلغ معدل الإنجاب 5.3، وحدث تحسن كبير في معدل الإنجاب حتى وصل في عام 2000 إلى 3.5، وفي عام 2008 بلغ 3.0، وكان من المقرر وقتها أن يجري المسح السكاني في عام 2012، وكان من المخطط له أن نصل بمعدل الإنجاب إلى 2.4 في عام 2012 .

وأشار «حسن» إلى أنه وفقا للاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، فإن المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب من 3.5 إلى 2.4، وهو المستهدف الذي كنا نسعى إلى تحقيقه عام 2012، أي أن المستهدف تأخر تحقيقه 18 عاما أخرى.

وقال «حسن» إن من معوقات حل مشكلة الزيادة السكانية هو الفهم الخاطيء للدين، وبالتالي فإن ما تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، من تدريب وتأهيل للدعاة على موضوعات المشكلة السكانية وبيان الرأي الصحيح للدين في مواجهتها‏، يعد من الحلول الهامة في مواجهة هذه المشكلة، ومواجهة فكر تنظيم الإخوان المتطرف في هذا الشأن.