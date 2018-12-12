شكرا لقرائتكم خبر عن «النهضة» تفوز بـ26 فرصة لتدريب طلابها في جامعات عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة النهضة في الملتقى الخامس والعشرين للتبادل الطلابي الذي عقد تحت رعاية المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، بحضور ممثلين عن 35 جامعة بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء. ويعمل الملتقى على توفير وتعزيز فرص تبادل وتدريب الطلاب بين الجامعات العربية وتقوية أواصر التعارف والتواصل بين الطلاب العرب.

وصرحت الدكتورة دلال أبوالعلا، نائب رئيس جامعة النهضة لشؤون التعليم والطلاب وممثل جامعة النهضة في الملتقى، بأن هذه الملتقيات تهدف إلى تعميق العلاقات بين الدول العربية وشبابها وتبادل الخبرات الثقافية والعلمية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضافت «أبوالعلا»: «دائماً ما تهتم جامعة النهضة بالمتابعة والتواصل بين الطلاب، والحرص على مشاركة الطلاب بالأبحاث في هذه الملتقيات في مختلف المجالات، حيث يدخل الطلاب بهذه الأبحاث في منافسة مع غيرهم من الطلاب بمختلف الدول العربية وتخضع لتقييم من لجنة متخصصة لتحديد المراكز الأولى وتكريمهم».

جامعة النهضة تشارك بملتقي الخامس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية

وأسفر الملتقى عن حصول جامعة النهضة على 26 فرصة لتدريب طلابها في جامعات عربية في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال والصيدلة وعلوم الحاسب والإعلام، وتقديم جامعة النهضة 60 فرصة لطلاب الجامعات العربية ليتم تدريبهم في كليات جامعة النهضة وعمل برنامج تدريبي شامل لهم داخل وخارج جامعة النهضة.

في ختام الملتقى، حصلت جامعة النهضة على درع التميز من جامعة نزوي بسلطنة عمان، وذلك لحسن استقبال طلابهم بجامعة النهضة، حيث أشاد طلاب جامعة نزوي بالبرنامج التعليمي والترفيهي داخل وخارج جامعة النهضة.

جدير بالذكر أن جامعة النهضة جاءت في المركز الرابع بين الجامعات العربية استقبالاً للوفود العربية، طبقاً لإحصائيات الملتقى، لاستقبالها 49 طالباً من جامعات عربية مختلفة، حيث أشاد الطلاب العرب بجودة التعليم والتدريب وحسن الضيافة بالجامعة، حيث شارك في الملتقى عدد من الجامعات من دول عربية مختلفة مثل مصر والأردن وسلطنة عمان والعراق وفلسطين واليمن والسعودية.