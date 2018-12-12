شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«التضامن»: لدينا 11 دار رعاية للمشردين ونسبة الإشغال ليست عالية الكثافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن: «لدينا 11 دور رعاية للمشردين ونسبة الإشغال فيها ليست عالية الكثافة».

وأكد «يوسف»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «ليس كل شخص موجود في الشارع مشردا، لكن هناك أشخاصا كثيرين موجودين في الشارع متسولين يرفضون الذهاب معنا إلى دور الرعاية، لأنه يعتبر الشارع مصدر رزق ويرفض تركه، وليس لدينا سلطة تسمح لنا بأخذ هؤلاء الأشخاص من الشارع بالقوة، خاصة أن القانون حدد لنا آليات العمل وهي عن طريق تلقي بلاغات عن وجود أشخاص مشردين في الشارع، ولا نقوم بعمل مسح شامل للأشخاص الموجودين في الشارع من المشردين ونأخذهم إلى دور رعاية». وأشار إلى أن «وزارة التضامن تشجع الجمعيات الأهلية على إنشاء جمعيات للمشردين، ولدينا 11 دارا».