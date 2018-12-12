شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بمؤسسة «المصري اليوم» يشاركون في مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق معهد الكبد القومي فرقا طبية متنقلة على أعلى مستوى للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وقام الفريق الطبي التابع للمعهد بقيادة الدكتور محمد سعيد، والفريق المعاون له، بإجراء الفحص الطبي لجميع العاملين بمؤسسة «المصري اليوم»، الذين حرصوا على المشاركة في المبادرة الرئاسية والاطمئنان على صحتهم.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد الكبد، إن الفرق الطبية التابعة للمعهد بدأت بفحص العاملين في «المصري اليوم» باعتبارها مؤسسة صحفية كبرى بها عدد كبير من الصحفيين، مؤكدا أن المعهد مستعد للتعاون مع الهيئات والوزارات المختلفة لمسح الموظفين المتواجدين بها.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن معهد الكبد يقدم ثلاث خدمات طبية، هي المسح والتقييم والعلاج، حيث يتم بداية مسح المواطنين ومن يثبت إيجابية العينة يدخل في المرحلة الثانية وهي التقييم من خلال إجراء تحاليل وظائف كبد وكلى وبعض الأشعة، وإذا ثبت أيضا إيجابية العينة يدخل في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة العلاج الذي يصرف مجانا على نفقة الدولة.

وأشار عميد معهد الكبد إلى أن المعهد يتردد عليه 2000 حالة يوميا، ويقدم خدمات المسح الصحي للمبادرة الرئاسية من خلال 5 نقاط ثابتة تعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى النقاط المتحركة التي بدأت عملها من مؤسسة «المصري اليوم»، مشيرا إلى أن المعهد قام بإجراء مسح طبي لعدد 1800 حالة على مدار الأيام الماضية من خلال النقاط الثابتة، ويقوم بصرف العلاج يوميا لعدد 500 حالة ممن ثبتت إيجابية العينة الخاصة بهم.

ودعا عميد معهد الكبد المواطنين لأهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تؤكد حرص الدولة على صحة مواطنيها، ومن ثم يجب على الجميع المشاركة للاطمئنان على صحتهم.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، بتشكيل فرق مركزية بالمحافظات برئاسة وكلاء وزارة الصحة، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، والتأكد من صرف العلاج لمن ثبتت إصابته بالفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، مساء أمس، نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبحضور الدكتور على محروس، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المتخصصة، وأعضاء الغرفة المركزية للمبادرة الرئاسية، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ووكلاء وزارة الصحة بـ 27 محافظة بالجمهورية، وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية.

ووجه «السبكي» الشكر لوكلاء الوزارة بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 20 محافظة، بما يتم تحقيقه من إنجاز في إعداد مسح المواطنين والذي تخطى الـ 16 مليون مواطن، داعيا وكلاء الوزارة بمحافظات المرحلة الثالثة والتي من المقرر أن تبدأ في مارس المقبل وتنتهى في إبريل 2019، الاقتداء بالتجارب الناجحة في المرحلتين السابقتين، فضلا عن الاستفادة من التحديات التي واجهت تلك المحافظات، للوصول إلى أفضل النتائج.

وشدد على ضرورة عقد اجتماع دوري بصفة يومية يجمع كلا من وكيل وزارة الصحة، والمسؤولين عن المبادرة من مدير الحملة بالمحافظة، ومدير الرعاية الأساسية، ومسؤول إدخال البيانات، لمناقشة أي تحديات قد تعوق سير العمل بنقاط المسح، مؤكدا ضرورة مرور وكلاء الوزارة بأنفسهم على نقاط المسح للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من تسجيل بيانات المرضى إلكرتونيا على التطبيق الخاص بالمبادرة، والمرور على مراكز صرف العلاج لمتابعة عملية الصرف للمواطنين المصابين بالفيروس.

وأشار «السبكي» إلى أن دقة تسجيل بيانات المواطنين، ونتائج عملية المسح، سيجعل لدى الدولة خريطة صحية للمواطنين بمصر، بما سيساهم في معرفة المتطلبات الصحية ووضعها بالخطط الاستراتيجية سواء لتوفير الأدوية، أو المستلزمات الطبية، وستكون هناك مؤشرات صحية دقيقة تساعد متخذي القرار الصحي، بما سيوفر مبالغ مالية على الخزانة العامة للدولة.

ولفت إلى أنه تم إرسال فريق مركزي من إدارة الرقابة والمتابعة بالوزارة للمرور على نقاط المسح بمحافظات المرحلة الأولى للتأكد من سير العمل وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث تم تنظيم أكثر من ألف جولة حتى الآن، مشيرا إلى استمرار وتكثيف هذه الجولات الميدانية للتغلب على أي معوقات قد تواجه سير عمل المبادرة الرئاسية.

ووجه «السبكي» بعقد اجتماع، اليوم، عبر «الفيديو كونفرانس» يجمع رئيس هيئة التأمين الصحي، وعدد من وكلاء وزارة الصحة، ومديري أفرع التأمين الصحي، ومدخلي البيانات بالجهتين، وبحضور مستشار الوزيرة لنظم المعلومات، لمناقشة أي تحديات في تسجيل بيانات المواطنين المؤمن عليهم، والذين يصرفون أدوية للسكر أو الضغط، بعد فحصهم من خلال مبادرة «100 مليون صحة»، مشددا على ضرورة عقد اجتماع تنسيقي دوري بصفة أسبوعية يجمع كلا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير فرع التأمين الصحي بذات المحافظة، لزيادة التعاون وتذليل أي معوقات.

كما ذكر أن وزيرة الصحة والسكان أكدت تقديم كل سبل الدعم لجميع المحافظات، سواء للمستلزمات الطبية، أو اللوجستيات، كما وجهت بزيادة نقاط المسح سواء الثابتة أو المتحركة، وفقا لاحتياج كل محافظة بما يساعد على تحقيق المستهدف من كل محافظة.

وفى السياق ذاته، وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى عدد من وكلاء وزارة الصحة المسح الخاص بمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، بنقطة المسح الموجودة بمعهد تدريب الأطباء بالعباسية.

حملة الكشف عن فيروس سي بجريدة المصري اليوم

حملة الكشف عن فيروس سي بجريدة المصري اليوم

حملة الكشف عن فيروس سي بجريدة المصري اليوم