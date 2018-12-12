السيسي يشيد بإدراج "اليونيدو" لمصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "لي يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التقدير للتعاون القائم حالياً بين مصر ومنظمة "اليونيدو"، مؤكداً الحرص على تعزيز هذا التعاون باعتبار المنظمة أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، ومشيراً إلى الأهمية التي تمثلها المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بإدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، ومؤكداً الحرص على زيادة البرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها المنظمة في مصر في كافة مجالات التنمية، خاصة في ضوء البنية التحتية التي تم تحديثها في مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، وتوفير مصادر الطاقة الضرورية، فضلاً عن الإطار التشريعي الحديث، والمشروعات القومية العملاقة وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس.

من جانبه، أكد مدير عام منظمة اليونيدو تقديره لزيارة القاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك بين مصر والمنظمة ودعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل، مشيداً في هذا الإطار بالجهود الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، في إطار رؤية مصر للتنمية 2030.

واستعرض "لي يونج" نشاط المنظمة في إطار تنفيذ مبادرة "العقد الصناعي الثالث في أفريقيا"، والتي تهدف إلى مساندة عملية التنمية الصناعية في القارة بشكل مباشر وفعال، ووضع القارة الإفريقية على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، معرباً عن تطلع المنظمة لقيام مصر بدعم أنشطة المبادرة، خاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وهو ما سيساهم في تقديم الدعم السياسي رفيع المستوي، والمساعدة في نجاح المشروعات التي سيتم تنفيذها في القارة الأفريقية تحت مظلة المبادرة.

وأضاف السفير بسام راضى أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر والمنظمة، للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية في مجالات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والتجارة الخضراء، والاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية، وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.