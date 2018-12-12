شكرا لقرائتكم خبر عن س. و.ج.. كل ما تريد معرفته عن طرح المكرونة على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح أنواع جديدة من سلعة المكرونة على بطاقات التموين اعتبارا من شهر يناير المقبل، بعد الاتفاق مع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لتوفير المكرونة لصالح وزارة التموين.

”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن كيفية طرح منتجات جديدة من سلعة المكرونة على بطاقات التموين فى نقاط محددة.

كيف سيتم طرح سلعة المكرونة على بطاقات التموين ؟

اتفقت الشركة القابضة بوزارة التموين والتجارة الداخلية مع كل من النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب ،ووجدى المشد نائب رئيس الغرفة لتوريد منتجات مكرونة جيدة على بطاقات التموين اعتبارا من أول شهر يناير المقبل .

ما سعر المكرونة الذى سيتم طرحها على بطاقات التموين ؟

سيتم طرح سلعة المكرونة على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو، بجانب استمرار طرح العديد من السلع الأخرى على البطاقات حيث يحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة.

ما كمية المكرونة التى سيتم توريدها من جانب غرفة صناعة الحبوب لوزارة التموين ؟

ستقوم غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بتوريد 20 ألف طن مكرونة كمحرلة أولى اعتبارا من أول شهر يناير المقبل ،من خلال كبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق،حيث سيتم توريد أجود أنواع المنتجات وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، حسب بيان تصريحات الغرفة اليوم .

لماذا لجأت وزارة التموين الى غرفة صناعة الحبوب لتوريد المكرونة ؟

لجأت وزارة التموين الى غرفة صناعة الحبوب للحصول على أفضل المنتجات من المكرونة وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،حيث تم الاتفاق على توريد سلعة المكرونة لوزارة التموين فى أكياس معبأة زنه 500 جرام، وأيضا زنه واحد كيلو جرام وسيتم طرحها بسعر 8 جنيهات للكيلو للمستهلك على بطاقات التموين، وسيتم توريد السلعة من خلال 20 شركة من كبرى الشركات التى تنتج أجود أنواع المكرونة فى الأسواق ، كما أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

هل سيتم توريد سلعة مكرونة باسم وزارة التموين ،أم ستقوم كل شركة بتوريد المنتج باسمها لضمان المنافسة لصالح المستهلك ؟

سيتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجه الأمر الذى سيعمل على خلق منافسة شريفه لصالح المستهلك، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة فى صناعة إنتاج المكرونة فى الأسواق المصرية، كما قامت غرفة صناعة الحبوب بالاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات إلا بعد الاتفاق مع الغرفة من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة فى صناعة المكرونة.

هل وزارة التموين حاليا لا تقوم بصرف سلعة مكرونة على بطاقات التموين ؟

يتم صرف سلع مكرونة على بطاقات التموين ولكن ليست بالكميات والمنتجات المطلوبة وأن الوزارة اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب لطرح منتجات جديدة من كبرى الشركات المتميزة فى صناعة المكرونة وذات علامات تجارية معروفه بالأسواق المصرية.